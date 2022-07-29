Восемь человек погибли в результате наводнений на юге Афганистана

КАБУЛ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Восемь человек погибли, еще четверо пострадали в результате наводнений, вызванных проливными дождями в провинции Кандагар на юге Афганистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Каксообщила в четверг администрация региона, наводнения произошли в районах Спин-Болдак, Зари и Аргандаб. Десятки домов были разрушены. Правительство направило вертолеты в районы бедствия для эвакуации пострадавших и доставки гуманитарных грузов.

За последнюю неделю в провинциях Нангархар, Панджшер и Тахар также произошли наводнения, которые нанесли материальный ущерб.





Фото: english.news.cn



