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    Восемь человек погибли в результате массовой стрельбы в ЮАР

    30 Января 2023, 20:52

    ЙОХАННЕСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Восемь человек погибли, еще трое получили ранения в воскресенье в результате стрельбы в городе Гебеха Восточно-Капской провинции ЮАР. Об этом сообщила в понедельник местная полиция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Предварительное расследование показало, что между 17:15 и 17:30 в двор дома, где проходила вечеринка по случаю дня рождения хозяина, вошли двое вооруженных людей и начали беспорядочную стрельбу.

    «Три женщины и четверо мужчин были смертельно ранены, еще четыре человека, две женщины и двое мужчин, получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу для лечения», - заявила официальный представитель полиции Восточно-Капской провинции Присцилла Найду. По ее словам, один из погибших скончался в больнице. В числе жертв -- владелец дома.

    Полиция ведет розыск подозреваемых и расследует обстоятельства нападения. Пока никто не арестован, сообщила П. Найду, отметив, что личности погибших и пострадавших еще предстоит установить.


    Фото: life.ru

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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