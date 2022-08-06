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    • Восемь человек погибли, 18 пострадали в результате взрыва в Кабуле

    6 Августа 2022 10:05

    КАБУЛ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Восемь человек погибли, еще 18 пострадали в результате взрыва в Кабуле. Об этом сообщилв соцсетях представитель столичной полиции Халид Задран. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    По его словам, взрыв прогремел в шестом полицейском округе Кабула. Взрывное устройство было заложено в ручной тачке. Целью теракта были мирные прохожие. Жертвами стали восемь человек, еще 18 пострадали.

    Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

    В последнее время в Афганистане произошла серия взрывов в школах, мечетях и автобусах с большим числом погибших и раненых. Ответственность за них взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».


    Фото: aa.com.tr
    #Происшествия #Афганистан
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