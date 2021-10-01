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    Вопросы, вызывающие недоумение у граждан при переписи, прокомментировали в Бюро нацстатистики

    1 Октября 2021, 14:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопросы, вызывающие недоумение у граждан при переписи, прокомментировал руководитель Бюро национальной статистики АСПР РК Нурболат Айдапкелов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во-первых, весь вопросник согласно международным рекомендациям был сформирован. Плюс эти же вопросы, кроме КВИ, они были в переписных листах 1999-2009 годов. То есть, это перенеслось автоматически. Потому что мы между переписями должны видеть динамику – как общество развивается в целом, условия жизни, соцально-бытовые вопросы, в том числе демографические, образовательные, занятость, вопросы миграции, все эти моменты должны быть в динамике отражены за 30 лет. Что касается вопроса религии, он был и в прошлый раз. Если грудной ребенок, то до достижения им совершеннолетия родитель должен за него ответить», - сказал Нурболат Айдапкелов, отвечая на вопросы журналистов.

    Отдельно он коснулся вопросов, касающихся периода пандемии.

    «Что касается КВИ, этот вопрос был включен по просьбе госорганов для ознакомления ситуации во время пандемии», - пояснил Нурболат Айдапкелов.

    Ранее сообщалось, что 1 сентября 2021 года в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения. С момента обретения независимости перепись населения проводится в третий раз.

    «Впервые будут применены цифровые технологии. С 1 сентября по 15 октября перепись населения можно пройти в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz. Сайт доступен 24 часа»,- сообщил Нурболат Айдапкелов.

    Те, кто не прошел перепись онлайн, могут ответить на вопросы интервьюеров в период с 1 по 30 октября. Главным новшеством традиционного этапа станет использование интервьюерами электронных планшетов. В нынешней переписи населения предусмотрен 91 вопрос. Однако это не означает, что каждый гражданин ответит на все вопросы. Потому как в опросных листах есть вопросы для людей, выехавших за рубеж или прибывших в страну. Также предусмотрены вопросы по состоянию жилья, на которые отвечают только владельцы. Кроме того, есть вопросы адресованные только женщин.

    Напомним, с егодня стартовал второй этап переписи населения в Казахстане.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Статистика Другие государственные органы Общество Перепись населения
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