Вопросы своевременной выдачи кредитов для сельского бизнеса рассмотрели в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Вопросы с задержкой выделения денег для выдачи доступных кредитов через ТОО «Микрофинансовая организация «Атамекен Костанай», долгое рассмотрение заявок, а также отказ в выдаче банкового кредита рассмотрели на заседании региональной палаты предпринимателей Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

МФО «Атамекен Костанай» была создана в 2016 году, чтобы предоставлять доступные микрокредиты для малого бизнеса в Костанайской области. За это время было выдано 795 микрокредитов на сумму около 3,8 млрд тенге, открыто 376 новых субъектов предпринимательства, создано 308 дополнительных рабочих мест. Кроме того, микрофинансовая организация активно участвует в реализации госпрограмм по поддержке бизнеса в регионе. Через АО «Аграрную кредитную корпорацию» в рамках программы «Енбек» и Дорожная карта занятости было выдано около 400 микрозаймов на 1,6 млрд тенге.





«Отмечу, что совместными усилиями Костанайская область первой по Казахстану освоила кредитные средства, выделенные в рамках программы ДКЗ, - отметил директор МФО «Атамекен Костанай» Амангельды Бекетаев. - Было выдано 184 микрокредита, из которых 147 займов были направлены на кредитование проектов в сельской местности. Но одной из существенных, и уже системных проблем, является несвоевременное поступление кредитных средств из бюджета в Аграрную кредитную корпорацию, и соответственно – бизнесу. К примеру, в рамках ДКЗ 2020-2021 кредитные средства ожидались в начале 2021 года, в итоге поступили в МФО только в сентябре 2021 года. В этом же году ситуация повторяется: кредитные средства ожидали в мае-июне, но до сих пор они не поступили в МФО. Несвоевременное поступление кредитных средств негативно отражается на бизнес-среде в области».

Руководитель МФО отмечает, что предпринимателям, которые работают в отрасли сельского хозяйства, деньги нужны весной. Ведь нужно закупить скот, приобрести технику или гербициды. А осенью, или зимой, когда придут кредитные средства, у сельхозтоваропроизводителя уже отпадает сама актуальность этого кредита.

«Из-за того, что мы не можем получить банковый кредит, сначала заявку рассматриваем мы, потом ее еще раз проверяют в аграрной кредитной корпорации, - добавил Амангельды Бекетаев. – А это увеличивает сроки рассмотрения».

В свою очередь директор областного филиала АО «Аграрной кредитной корпорации» Олег Рабченюк пояснил, что три года они предоставляли МФО банковые кредиты, но с 2021 года на финансируют под залоговое обеспечение. И теперь кроме экспертизы, которую проводят сотрудники МФО, документы проходят рассмотрение в АКК и увеличивается время рассмотрения.

«Проблемы с поступлением денег из бюджета есть, - отметил Олег Рабченюк. – Заявку микрокредитной организации кредитный комитет еще не рассматривал. Вероятнее всего, оформление залогов и составление кредитных договоров стартует после первого декабря».

Директор региональной палаты предпринимателей Костанайской области Данияр Кузенбаев подчеркнул, что для Палаты и МФО важно, чтобы клиенты из села получили деньги вовремя, без волокиты, без повторного сбора документов.

«На следующий год региону будут выделены средства на льготное кредитование и уже сейчас мы бы хотели поработать с пулом заемщиков, начать подготовку документов», - подытожил Данияр Кузенбаев. – Чтобы каждый из них получил необходимые средства вовремя».

