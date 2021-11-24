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    Вопросы сотрудничества Казахстана с Таджикистаном и Кыргызстаном обсуждают в Сенате

    24 Ноября 2021, 01:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На расширенном заседании Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности депутаты обсудили законопроекты, которые поспособствуют укреплению сотрудничества Вооруженных сил Казахстана с армиями Таджикистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Так, к ратификации предлагаются два Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности в прилегающих районах таджикско-афганской границы и об оказании безвозмездной военно-технической помощи. Главная цель документа - укрепление безопасности в районе таджикско-афганской границы.

    Согласно еще одному законопроекту, касающемуся ратификации Соглашения между Правительствами Казахстана и Кыргызстана, предполагается оказание безвозмездной военно-технической помощи, в виде разовой передачи военного имущества от Казахстана - Кыргызстану. Основная задача документа - укрепление безопасности в Центральноазиатском регионе.

    При этом стороны по всем указанным Соглашениям обязуются использовать полученное военное имущество исключительно в целях настоящего Соглашения и не передавать его третьей стороне.

    По итогам расширенного заседания Комитета сенаторами было принято решение направить данные законопроекты на рассмотрение Палаты.

    Автор:

    Сенат Таджикистан Кыргызстан Вооруженные силы
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