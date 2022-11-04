Вопросы социальной поддержки семей с детьми обсудили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На площадке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Астане прошла конференция «Модернизация системы социальной защиты семей с детьми: ключевые вызовы и возможности», с участием представителей центральных государственных органов, национальных институтов, международных и неправительственных организаций. В ходе мероприятия были обсуждены вопросы, связанные основными задачами и принимаемыми мерами по совершенствованию системы социальной защиты населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Организаторами конференции выступили ЮНИСЕФ в Казахстане совместно с Министерством труда и социальной защиты населения РК при поддержке Офиса Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан и Министерства иностранных дел РК.

От Минтруда на мероприятии выступил вице-министр Ербол Оспанов. Он рассказал о комплексных мерах социальной поддержки населения.

«На сегодняшний день около 2 млн граждан страны охвачены мерами социальной поддержки. Проводимая Правительством работа положительно сказывается на демографии в стране, в связи с чем проводится усиление мер поддержки семей с детьми. Так, в рамках проекта Социального кодекса предусмотрены меры по увеличению срока оплачиваемого декретного отпуска до 1,5 года, запуск программы «Нацфонд – детям» и многие другие новеллы», – сообщил он.

ЮНИСЕФ Казахстан совместно с Институтом исследований экономической политики поделились результатами оценки системы социальной защиты детей и их семей в Казахстане за 2015–2020 гг. Был отмечен позитивный эффект объединения трех видов социальной помощи в адресную социальную помощь, что позволило повысить эффективность ее управления.

Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен подчеркнул важность эффективной социальной политики и дальнейшего ее укрепления для повышения благосостояния семей с детьми.

«ЮНИСЕФ готов продолжать работать с Правительством Казахстана в этом направлении», – сказал он.

Эксперты ЮНИСЕФ рассказали о результатах пилотного проекта «Пособие Плюс», предусматривающего комплексное оказание помощи малообеспеченным семьям с детьми в виде денежных пособий и социальных услуг на основе технологии кейс-менеджмента в двух пилотных регионах – Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях.

Об основных новеллах проекта Социального кодекса участников конференции проинформировала генеральный директор АО «Государственный фонд социального страхования» Нурсулу Кемел.

Заместитель директора департамента развития и сопровождения информационных систем по социальной помощи и социальной поддержке АО «Центр развития трудовых ресурсов» Бауыржан Нуржаксинов презентовал процесс работы Цифровой карты семьи, внедренной Минтруда. Это информационная система, аккумулирующая сведения из различных государственных органов, позволяющая определять уровень социального благополучия граждан и в проактивном формате оказывать им гарантированную господдержку.

В ходе конференции были представлены результаты проведенных исследований, обсужден актуальный международный и национальный опыт, а также разработаны рекомендации по укреплению политики и правовой базы в области социальной защиты семей с детьми.





Фото: gov.kz



