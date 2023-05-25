Вопросы снижения выбросов в авиационной отрасли обсудили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялся Первый Казахстанский авиационный диалог «Энергетический переход во имя устойчивого развития и реализации транзитного потенциала Центральной Азии». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

На форуме были обсуждены вопросы снижения выбросов в авиационной отрасли (Fly Net Zero 2050), возможности для производства устойчивого авиатоплива в Казахстане, переход Казахстана на авиатопливо марки Jet A-1, влияние геополитической напряженности и экономических санкций на развитие транзитного потенциала Центральной Азии.

Одна из основных задач форума — объединение усилий авиационного сообщества Центральной Азии для разработки Дорожной карты по развитию гражданской авиации с учетом глобальных тенденций на рынке авиатоплива. Итоги меропрития послужат развитию рынка авиатоплива и повысят уровень безопасности полетов в Казахстане и Центральной Азии.

Председатель Совета директоров IATA Мехмет Нане почеркнул, что Казахстан оказывает большую поддержку развитию авиационной отрасли и предоставления необходимой инфраструктуры.

«Я рад видеть, как авиационная отрасль Казахстана показывает динамичное развитие, что гарантирует безопасность полетов и эффективность авиационной отрасли. Казахстан является лидирующим государством Центральной Азии, расположен между Азией и Европой, авиация Казахстана будет вносить весомый вклад в экономическое развитие вашей страны», - сказал Мехмет Нане.

На сегодня все крупные НПЗ РК готовы к производству топлива марки Джет А-1 (JET A-1), которое соответствует международным стандартам и используется во многих странах мира. Использование данного вида топлива повысит спрос на топливно-заправочные комплексы аэропортов РК и позволит отечественной авиационной отрасли соответствовать международным стандартам в области безопасности и качества предоставления услуг.

В ходе пресс-конференции генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Каталин Раду отметил, что 1-ый Казахстанский авиационный диалог послужил основой сотрудничества между странами.

«Нашим фокусом являются пассажиры, их защита и безопасность, мы делаем все чтобы полеты были безопасными и доступными, стремимся обеспечить правильные стыковки. В рамках форума по инициативе регионального сотрудничества мы взаимодействуем со странами Центральной Азии и Кавказа для повышения эффективности и безопасности», - отметил Каталин Раду.

«Авиация играет огромную роль для внутренних перелетов, перевозки грузов. Авиация — это стратегическое направление в государстве. Развитие авиации Казахстана является хорошим примером для соседних стран Центральной Азии. Казахстан показывает пример развития авиации и повышает значимость для инвесторов, является фактором развития авиации.» - сказал президент iPADIS Олумиюва Бенард Алиу.

Казахстану предстоит рассмотреть возможность производства устойчивого альтернативного авиатоплива (SAF). Это повысит привлекательность отечественных аэропортов для иностранных авиаперевозчиков (с 2030 года европейские авиаперевозчики переходят/или частично переходят на SAF).

«Использование SAF в рамках CORSIA может стать важным средством для сокращения выбросов парниковых газов от авиации и достижения целей по борьбе с изменением климата. Он способствует экологической устойчивости авиации и стимулирует развитие устойчивых технологий и рынков», - отметила директор департамента по устойчивому развитию Авиационной администрации Казахстана Жанна Шек на сессии по глобальному рынку применения устойчивого альтернативного авиатоплива (SAF) и его влияние на экономику авиакомпаний.

В рамках мероприятия были подписаны ряд меморандумов о сотрудничестве между казахстанскими и международными компаниями авиационного рынка, а также письма о намерениях. Также для специалистов отрасли представители Лондонского офиса международной корпорации S&P Global Commodity Insights провели обучающий семинар по ознакомлению с методологией расчета котировок Platts и их применение к авиационному топливу.



