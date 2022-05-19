Вопросы системной поддержки малого и среднего бизнеса обсуждаются в Акорде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Акорде Касым-Жомарт Токаев встретится с представителями отечественного бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».
На данное мероприятие также приглашены руководство Администрации Президента и Правительства, руководители правоохранительных органов и госорганов, имеющих контрольно-надзорные функции.
На повестке – вопросы защиты прав бизнеса, участие предпринимателей в реализации новой экономической политики, а также системной поддержки МСБ.
По итогам встречи Президентом будут приняты конкретные решения.