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    Вопросы региональной безопасности обсудили на заседании ОДКБ

    15 Сентября 2021, 15:42

    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Руководитель оборонного ведомства Казахстана генерал-лейтенант Мурат Бектанов принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в городе Душанбе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Участники обсудили приоритетные направления деятельности организации, военно-политическую обстановку, складывающуюся в регионах коллективной безопасности.

    Отмечено особое значение совместных мероприятий боевой подготовки. В Вооруженных силах Казахстана начата работа по организации и проведению совместных учений Коллективных сил оперативного реагирования в 2022 году, в ходе которых будут отработаны новые методы и способы ведения боевых действий. В основу сценариев учений должны лечь уроки, извлеченные из опыта современных вооруженных конфликтов.

    По итогам совместного заседания министры подписали ряд документов касательно деятельности организации.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Армия Безопасность Таджикистан
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