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    Вопросы развития обрабатывающей промышленности обсудили сенаторы в Атырауской области

    20 Мая 2023, 16:30

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Выездное заседание Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству провели депутаты в Атырауской области. Темой встречи стало обсуждение вопросов развития обрабатывающей промышленности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента.

    Открывая работу заседания, председатель Комитета Суиндик Алдашев отметил, что необходимо развивать отрасль обрабатывающей промышленности, ориентированную на внутренний рынок с привлечением инноваций и высоких технологий.

    «Сегодня на заседании совместно с центральными и местными исполнительными органами были рассмотрены и обсуждены системные проблемы обрабатывающей промышленности. Со стороны представителей бизнеса прозвучали конкретные вопросы и предложения, которые считаю необходимым рассмотреть и учесть в дальнейшей законодательной работе Комитета, в том числе, при необходимости, подготовить совместно с центральными государственными органами соответствующие поправки в законодательство», - сказал сенатор Алдашев.

    По информации акимата Атырауской области с января по апрель текущего года объем промышленной продукции составил 3,7 трлн тенге и вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 6,7%. Обрабатывающая промышленность при этом увеличилась на 14,6% и составила 231,8 млрд тенге.

    Кроме того, в рамках заседания сенатор Сагындык Лукпанов поднял проблемные вопросы переработки углеводородного сырья, необходимого для дальнейшего развития экономики страны.

    Также в ходе заседания со своими докладами о развитии обрабатывающей промышленности выступили представители Комитета по инвестициям и местные предприниматели.

    В рамках выездного заседания депутаты посетили газохимический комплекс, парогазотурбинную электростанцию, заводы по производству полимерной и кабельной продукции, животноводческий комплекс и ряд других промышленных объектов региона.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Атырауская область Сенат Промышленность Атырау
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