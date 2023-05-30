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      Абайская область

    Вопросы развития Абайской области рассмотрены в Правительстве

    30 Мая 2023, 21:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Меры по реализации основных проектов социально-экономического развития области Абай рассмотрены в Правительстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

    В частности, обсуждены вопросы исполнения поручений премьер-министра РК Алихана Смаилова, данных по итогам рабочей поездки в регион 21 апреля.


    Руководители центральных госорганов и аким области доложили о ходе реконструкции теплоисточников, сетей тепло- и водоснабжения региона, автодороги Талдыкорган – Калбатау и сооружений Чарского водохранилища, а также о проводимой работе по строительству Каракольского водохранилища, контррегулятора на реке Иртыш, нового полигона твердых бытовых отходов и ТЭЦ-3 в Семее.

    Кроме того, представлена информация о поддержке новых инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса для насыщения региона социально значимыми продовольственными товарами, создании пояса МСБ вокруг крупных предприятий и недропользователей, обеспечении жильем очередников по линии АО «Отбасы банк», расширении авиасообщения с другими городами республики и др.


    Также рассмотрены планы по привлечению инвестиций в модернизацию предприятий и геологоразведочные работы, строительству сухого порта и логистического парка в с. Бахты, ремонту подвесного моста и дорог в Семее, возведению новых объектов энергетической инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

    Премьер-Министр подчеркнул, что министерствам и акимату нужно тщательно планировать совместные шаги, поэтапно концентрируясь на наиболее приоритетных проектах и инициативах.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Правительство РК Премьер-министр РК
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