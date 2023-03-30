Вопросы предпринимательства в горно-металлургическом комплексе рассмотрели в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством и.о. заместителя Премьер-Министра – министра финансов РК Ерулана Жамаубаева состоялось совещание с участием представителей заинтересованных госорганов и организаций, где были рассмотрены проблемные вопросы бизнеса в горно-металлургическом комплексе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В ходе совещания участники обсудили предложение бизнес-сообщества о разработке общенационального приоритета по развитию недр как драйвера экономического роста и повышения благосостояния народа Казахстана. Также были рассмотрены вопросы стратегического видения дальнейшего развития ГМК, доступности кредитования субъектов предпринимательства в горнодобывающей сфере через национальные институты развития АО НУХ «Байтерек».

С января 2023 года в силу вступили поправки Налогового кодекса, предусматривающие освобождение от НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) по твердым полезным ископаемым, промышленная добыча которых началась с 2023 года. С 2018 года для ГМК отменены налог на сверхприбыль и платежи по историческим затратам, с 2019 года — бонусы на коммерческое обнаружение в рамках геологоразведки. Кроме того, субъекты МСБ в металлургической промышленности могут претендовать на все меры государственной поддержки, предусмотренные Концепцией развития индустриально-инновационного развития РК на 2021 – 2025 годы.

По итогам совещания Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с заинтересованными госорганами поручено обеспечить качественное исполнение поручений Премьер-Министра, данных 5 января т.г. на заседании Совета отечественных предпринимателей по горно-металлургическому комплексу. Национальной палате предпринимателей «Атамекен» совместно с бизнес-сообществом необходимо принять активное участие в разработке нового Налогового кодекса.



