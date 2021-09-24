Вопросы правового регулирования некоммерческих организаций обсудили казахстанские и международные НПО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нур-Султане с участием ряда казахстанских и международных НПО, Американской ассоциацией юристов (ABA ROLI) совместно с Министерством информации и общественного развития был организован круглый стол «Концептуальные вопросы правового регулирования некоммерческих организаций». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

В мероприятии принял участие и выступил председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Мадияр Кожахмет. Он отметил, что Министерством информации и общественного развития РК совместно с представителями гражданского общества разрабатывается Консультативный документ регуляторной политики по совершенствованию законодательства по вопросам правового регулирования некоммерческих организаций.

М. Кожахмет подчеркнул, что эта работа проводится в рамках исполнения поручений Главы государства.

Так, предлагается усовершенствовать законодательство о некоммерческих организациях, в том числе вопросы, которые касаются организационно-правовых форм, государственной регистрации, налогообложения, механизмов взаимодействия с Правительством.

В настоящее время законопроект внесен в Концептуальный план законотворческой работы до 2026 года (седьмой созыв Парламента РК). Закон планируется принять в первом полугодии 2023 года.

Участники выступили с комментариями и дали свои рекомендации по совершенствованию проекта Консультативного документа регуляторной политики в отношении некоммерческих организаций.



