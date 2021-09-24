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    Вопросы правового регулирования некоммерческих организаций обсудили казахстанские и международные НПО

    24 Сентября 2021, 18:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нур-Султане с участием ряда казахстанских и международных НПО, Американской ассоциацией юристов (ABA ROLI) совместно с Министерством информации и общественного развития был организован круглый стол «Концептуальные вопросы правового регулирования некоммерческих организаций». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

    В мероприятии принял участие и выступил председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Мадияр Кожахмет. Он отметил, что Министерством информации и общественного развития РК совместно с представителями гражданского общества разрабатывается Консультативный документ регуляторной политики по совершенствованию законодательства по вопросам правового регулирования некоммерческих организаций.

    М. Кожахмет подчеркнул, что эта работа проводится в рамках исполнения поручений Главы государства.

    Так, предлагается усовершенствовать законодательство о некоммерческих организациях, в том числе вопросы, которые касаются организационно-правовых форм, государственной регистрации, налогообложения, механизмов взаимодействия с Правительством.

    В настоящее время законопроект внесен в Концептуальный план законотворческой работы до 2026 года (седьмой созыв Парламента РК). Закон планируется принять в первом полугодии 2023 года.

    Участники выступили с комментариями и дали свои рекомендации по совершенствованию проекта Консультативного документа регуляторной политики в отношении некоммерческих организаций.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    НПО МИОР
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