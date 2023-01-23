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    Вопросы повышения взаимодействия государств ОЭС обсудят в Ташкенте

    23 Января 2023, 14:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23-24 января в Ташкенте состоится XXVI заседание Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (СМИД ОЭС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В мероприятии примет участие заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди», - сказал на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

    Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что в ходе мероприятия планируется обсуждение вопросов повышения эффективности взаимодействия государств-членов ОЭС в области экономики, логистики, экологии, туризма и др.

    «По итогам СМИД планируется принятие Ташкентского коммюнике и ряда других документов, а также отчетов ОЭС», - добавил Айбек Смадияров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана Политика Международная деятельность РК ОЭС
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