Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Вопросы модернизации судебной и правоохранительной системы обсудили в Нур-Султане

    22 Декабря 2020, 15:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На прошедшем в Нур-Султане международном круглом столе были обсуждены вопросы модернизации правоохранительной и судебной системы в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

    Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу дал поручение о реформировании этих структур, в русле принципа «Справедливое государство на защите интересов граждан». С данной целью при Администрации Президента была создана специальная комиссия.

    Совершенствование правоохранительной и судебной систем – это последовательная политика государства, его долгосрочный приоритет. При этом, есть вполне ощутимые позитивные результаты этой работы. Например, в 2019 году по сравнению с 1996 годом убийств было совершено в 3 раза меньше, тяжких телесных повреждений нанесено также в 3 раза меньше, разбоев совершено в 6,5 раз меньше. Это отразилось и в международных рейтингах. Например, в отражающем уровень безопасности в стране Глобальном индексе миролюбия Казахстан в 2019 году занял 64 место – самый высокий показатель среди других стран СНГ.

    Участники отметили, что как правоохранительная, так и судебная системы должны будут перейти к сервисной модели, которая предусматривает основной ориентир на гражданина.

    В целом, основные тренды реформы – повышение профессионализма кадров, оптимизация процедур, внедрение новых технологий. В частности, цифровизация, внедрение передовых IT-технологий должны резко повысить эффективность и прозрачность как судебных, так и правоохранительных органов. Уже сейчас порядка 90% заявлений в суд подается через интернет.

    Докладчики сообщили, что важным моментом реформы является переход на трехзвенную модель организации работы правоохранительных органов. Данная модель направлена на распределение полномочий полиции, прокурора и суда, и, в конечном счете, гарантирование соблюдения прав граждан, повышения уровня независимости и объективности расследования.

    В институциональном плане ключевым элементом реформы судебной и правоохранительной систем является Совет Безопасности Республики Казахстан, выполняющий координирующую роль, и несущий функцию контроля качества реализации.

    Процесс ускорился с созданием Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПИР). Модернизация правоохранительной и судебной систем является непосредственной частью общей программы реформ, намеченной к реализации на 2021 – 2025 годы. Один из приоритетов реформы основан на тезисе «Правовое государство – укрепление доверия к госорганам», и включает в себя совершенствование институтов правового государства, верховенство закона во всех сферах жизни.

    В структуру АСПИР входит в качестве важной части инфраструктуры Международный финансовый центр «Астана». В частности, МФЦА – путь к совершенствованию казахстанского правосудия. Практика МФЦА позволит на национальном масштабе улучшить и нашу судебную практику по коммерческим спорам, обеспечить защиту прав инвесторов на основе лучших мировых практик. Это не только инструмент обеспечения деятельности финансового центра, но и агент судебной реформы в Казахстане.

    Кроме того, очень важный момент – это кадровый вопрос. Совместная работа с иностранными специалистами создает возможности для воспитания новой генерации специалистов. Наиболее перспективные молодые специалисты становятся частью системы МФЦА, и позднее они неизбежно будут перетекать в систему национального права, привнося передовые практики.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Другие государственные органы МФЦА - фин. центр "Астана"
    Новости по теме
    Новости по теме
    Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    Президент подписал закон о пресечении использования ложных товарных знаков в странах СНГ
    Срок исковой давности по отношению к СМИ следует сократить до 1 года – эксперты
    Президент РК принял управляющего Международным финансовым центром «Астана» Рената Бектурова
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски