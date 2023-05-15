Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Вопросы экологической и водной безопасности обсудили на заседании Совета Безопасности РК

    15 Мая 2023, 19:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, на котором были рассмотрены вопросы экологической и водной безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова выступила с докладом о состоянии экологической безопасности. Кроме того, по отдельным аспектам отчитались руководители ряда государственных органов и акимы регионов.

    Глава государства в своем выступлении отметил высокую актуальность борьбы с природными и антропогенными факторами, создающими угрозу экологической безопасности.

    «В последние годы активность правительств многих стран повысилась. Принимаются решительные меры по улучшению экологии, переходу на «зеленую» экономику и достижению углеродной нейтральности. Если мы хотим иметь здоровое поколение, жить в чистой стране и быть признанными во всем мире, нам нужно последовать их примеру», – отметил Президент.

    Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на проблемах в экологической сфере, требующих незамедлительного решения.


    «Многие промышленные предприятия, старые угольные электростанции и котельные, которые являются наследием еще советского периода, привели к ухудшению экологической ситуации», – отметил Глава государства.

    Был поднят ряд вопросов, касающихся формирования ответственного отношения к охране окружающей среды.

    Президент обратил внимание руководства областей и городов республиканского значения на низкие показатели ликвидации стихийных свалок и переработке мусора.

    По итогам рассмотрения Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Правительству по гармонизации национальных экологических стандартов с мировыми, сокращению выбросов промышленных предприятий, переработке твердых бытовых отходов, ликвидации стихийных свалок и рекультивации земель, подвергшихся эрозии.

    Было поручено детально изучить опыт реализации пилотного проекта по рекультивации земель для возрождения полей и развития животноводства в Шетском районе Карагандинской области в целях его распространения на другие регионы страны.

    В ходе заседания также был отмечен растущий уровень рисков в сфере водной безопасности.

    Президент отметил необходимость системного подхода к рациональному использованию воды и снижению потерь во всех отраслях экономики, в том числе в агропромышленном комплексе, на который приходится основная доля всего водозабора и потерь водных ресурсов.

    Наряду с внедрением водосберегающих технологий и развитием мер экономического стимулирования оптимального водопотребления, повышенную актуальность приобретает цифровизация водохозяйственной инфраструктуры, в том числе для учета, мониторинга и прогнозирования использования воды.


    Глава государства обратил особое внимание на вопросы эффективности функционирования водохозяйственных объектов, повышение прозрачности и результативности использования выделяемого финансирования.

    Правительству поручено принять меры по укреплению научного и кадрового потенциала в экологической и водной сферах. В период до 2030 года будут реализованы целевые научно-исследовательские проекты в области оценки водных ресурсов, результаты которых будут учитываться в управлении водной отраслью.

    По итогам обсуждения было отмечено, что ключевым индикатором водной безопасности является доступность качественной питьевой воды.

    «Наша прямая обязанность – обеспечить доступ населения к питьевой воде и принять исчерпывающие меры по ее сохранению для будущих поколений», – сказал Глава государства.

    Уполномоченным государственным органам был дан ряд поручений, направленных на обеспечение водной безопасности как важнейшего направления национальной безопасности.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Экология
    Новости по теме
    Новости по теме
    Две тысячи деревьев и кустарников высадили сотрудники корпорации «Казахмыс» в Балхаше и Жезказгане
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Президент РК: Задача государства и общества – создать благоприятные условия для укрепления института семьи
    Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    5 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    Новости партнеров