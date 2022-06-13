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    Вопрос закрытия казино в Конаеве обсудят в Правительстве

    13 Июня 2022, 14:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров прокомментировал возможность закрытия казино в городе Конаеве (бывш. Капшагай, прим. ред.), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Этот вопрос еще не обсуждался на уровне Министерства национальной экономики. Думаю, по нему будет дополнительное обсуждение, с учетом особого статуса города Конаева. Вопрос подлежит обсуждению», - сказал Алибек Куантыров на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее министр национальной экономики РК Алибек Куантыров назвал предварительную сумму из бюджета, которая понадобится новым областям для создания акиматов.

    «Местными исполнительными органами определены предварительные объемы бюджетных средств, необходимые для приобретения, ремонта, аренды административных зданий в областных центрах. Предварительная общая потребность составляет около 12 млрд тенге. Вопрос выделения бюджетных средств будет рассмотрен в порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан», - сказал Алибек Куантыров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Алматинская область Экономика Регионы Казахстана Общество Миннацэкономики
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