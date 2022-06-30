Вопрос строительства в урочище Бозжыра не снимается с повестки дня – Нурлан Ногаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев подтвердил, что приостановлено строительство гостиницы в урочище Бозжыра в связи с общественным резонансом, но вопрос остается открытым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос еще остается открытым. Нет ясного определения, что мы будем строить на Бозжыре, какой конкретный объект, но вопрос не снимается с повестки дня», - сказал аким, отвечая на вопросы журналистов в Службе центральных коммуникаций.

В настоящее время рассматривается возможность строительства отелей и других заведений в 4 км от места локации достопримечательности. По его мнению, не менее актуальным вопросом остается отношение туристов к объекту, в том числе соблюдение чистоты и сохранения первозданного вида урочища.

«Хотим мы строить или нет, все равно поток туристов в Бозжыру, Тузбайыр, Шеркалу и другие восхитительные места нашей области будет продолжаться. Вместе с предпринимателями мы организовываем строительство визит-центров, гостиниц, зданий, где посетители могут остаться на ночь, получить необходимый сервис», - добавил Н. Ногаев.

Ранее сообщалось, что по инициативе инвестора проект строительства гостиничного комплекса и этноаула в урочище Бозжыра приостановлен. Урочище Бозжыра представляет собой скальные образования разных размеров и форм. Оно расположено в западной части плато Устюрт на полуострове Мангышлак в 300 километрах от Актау.