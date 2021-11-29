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    Вопрос сокращения земель лесного фонда прокомментировали в Правительстве

    29 Ноября 2021, 14:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр прокомментировал вопрос перевода земель государственного лесного фонда в земли других категорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В части сокращения земель лесного фонда сообщаем, что в соответствии с действующим законодательством перевод земель государственного лесного фонда в земли других категорий осуществляется при создании и расширении особо охраняемых природных территорий, при выполнении международных обязательств, при отсутствии альтернативных вариантов разработки полезных ископаемых и размещения автомобильных и железных дорог международного и республиканского значения, линий электропередачи, линий связи и магистральных трубопроводов, при изменении границ (черты) населенных пунктов», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    При этом, по его словам, недропользователи при использовании участков государственного лесного фонда для добычи урана методом подземного скважинного выщелачивания обязаны в течение первых трех лет разработки недр произвести компенсационные посадки лесных насаждений в двойном размере от используемого участка и их содержание до перевода в покрытую лесом площадь.

    «Для определения целесообразности возврата к прежней системе государственного управления в этой отрасли необходим всесторонний анализ принятых и предлагаемых мер по совершенствованию законодательства в области лесного хозяйства, по итогам которого возможно принятие соответствующего решения», - заключил зампремьера.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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