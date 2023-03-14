Вопрос снятия запрета на вывоз лука не рассматриваем – Серик Жумангарин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Правительстве Казахстана не рассматривают вопрос снятия запрета на экспорт лука. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы пока не рассматриваем этот вопрос. Сбор данных показал, что на сегодня в стране (данные Комитета торговли) имеются запасы лука в объеме 68 тысяч тонн. Нам на март-апрель нужно 40 тысяч тонн. Если эти данные будут подтверждены (сегодня представители комитета разговаривают с фермерами по поводу цен, которые они готовы дать на внутренний рынок), тогда будем смотреть, возможно, будем рассматривать квотирование. На завтра мы запланировали заседание межведомственной комиссии по внешнеторговой деятельности», - сообщил он в кулуарах заседания Правительства РК.

По его словам, в среднем по стране отмечается снижение цен на лук на 0,1%. Он озвучил вчерашние цены в торговой сети Magnum, где лук продавался по 130-150 тенге, в Small подороже – по 262 тенге.

Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев добавил, что Казахстан производит 1 миллион 200 тысяч тонн лука в год, внутреннее употребление составляет 300-350 тысяч тонн. Говоря о том, что в стране практически в четыре раза превышение производства над потреблением, нужно учитывать экспорт. Он отметил наводнения в Пакистане, неблагоприятные погодные условия в близлежащих странах у производителей, из-за чего резко вырос спрос на лук.

«Сейчас мы ситуацию держим на контроле. Мы работаем, делаем баланс, решение по поводу запрета на экспорт принимает межведомственная комиссия. Мы этой комиссии показываем производство лука, сколько на остатках и сколько вывозится. Ситуацию держим на контроле. Вы видите, что за последний месяц ситуация стабилизировалась на лук. Если бы эти решения не были приняты, тогда бы вам пришлось покупать лук по 500 тенге», - сказал глава Минсельхоза.

На вопрос о том, что будет ли какая-то компенсация производителям лука, у которых пропадает товар, он посоветовал продавать внутреннему потребителю, СПК. По данным Ербола Карашукеева, ежемесячное внутреннее потребление лука в Казахстане составляет 30-35 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что Казахстан ввел временный запрет на экспорт лука сроком на 90 дней с 28 января текущего года.



