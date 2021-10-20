Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Вопрос реализации «Ауыл – Ел бесiгi» находится на контроле – Аскар Мамин

    20 Октября 2021, 11:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин назвал основную причину отставания некоторых регионов в реализации программы «Ауыл – Ел бесiгi», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На последнем заседании Правительства мы специально рассмотрели вопрос реализации программы «Ауыл – Ел бесiгi». Действительно, есть в отдельных регионах отставания, связанные с задержкой разработки проекто-сметной документации. Мы указали всем акимам, и все акимы, которые имеют отставание, заверили Правительство, что они выполнят все планы этого года и соответствующий план задела ПСД на следующий год будет обеспечен. Вопрос на контроле», - заверил Аскар Мамин.

    Ранее глава Кабмина рассказал о работе Правительства по контролю цен на социально значимые товары.

    «Каждую субботу мы в режиме онлайн проводим конференцию с нашими регионами - акимы участвуют, докладывают. Там несколько вопросов самых актуальных мы рассматриваем, это контроль за ценами на социально значимые товарные группы, вопрос наличия на предстоящий трехмесячный период контрактов по твердым ценам, которые дадут возможность сдерживать цены на социально значимые товары», - заверил Аскар Мамин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Модернизация 3.0 Регионы Казахстана Ауыл – Ел бесігі Аскар Мамин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Строительство АЭС – какие вопросы рассмотрят на общественных слушаниях
    Десятки молочно-товарных ферм строятся в Северо-Казахстанской области - Айдарбек Сапаров
    Строительство ТЭЦ-3 в Астане: аудит выявил несоответствие данных акимата и действительности
    Компании по строительству комфортных школ определили в Карагандинской области
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы