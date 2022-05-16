Вопрос повышения оплаты за проезд в общественном транспорте не рассматривается в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В компании сказали, что на сегодняшний день дефицит автобусов в столице составляет 400 единиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уже более восьми лет проезд в столице 90 тенге, стоимость проезда за это время не менялась. Булка хлеба уже подорожала, топливо насколько подорожало, но так как это социально важный вопрос, то цена за проезд не поднимается уже восемь лет», - сказала в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ» пресс-секретарь компании City Transportation Systems Науат Азанбаева.

По ее словам, есть социально уязвимые категории граждан, которые могут пользоваться услугами общественного транспорта бесплатно: пенсионеры, инвалиды первой, второй и третьей группы.

«Сопровождающие их люди тоже ездят бесплатно. Дети также ездят бесплатно и эти поездки не субсидируются. Если взять пригородные перевозки, там люди вообще не платят за проезд и они не субсидируются. Это жест доброй воли акимата города. Если пассажиры также будут не платить за проезд об обновлении и увеличении подвижного состава речи быть не может», - подчеркнула Науат Азанбаева.

В компании сказали, что на сегодняшний день дефицит автобусов в столице составляет 400 единиц.

«Говорят, что закуп будет, но конкретных сроков нет и что сами перевозчики должны закупать и обновлять автобусы, они же получают субсидии. Почему они до сих пор смотрят на государство? Во-первых, потому что у нас много безбилетных пассажиров. Во-вторых, мы не видим расходы перевозчиков, то есть доходы мы видим, потому что мы перешли на электронную систему оплаты, а расходов не видим», - добавила Науат Азанбаева.

В CTS добавили, что вопрос повышения оплаты за проезд в общественном транспорте пока не рассматривается.