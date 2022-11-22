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    Вопрос подачи воды по каналу «Достык» удалось решить - глава Минэкологии

    22 Ноября 2022, 11:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что вопрос подачи воды по каналу «Достык» удалось решить с кыргызской стороной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр доложил о работе с сопредельными странами по обеспечению дополнительных сбросов воды из водохранилищ верховья.

    «С кыргызской стороной в рамках товарообмена и поставок электроэнергии на коммерческой основе удалось решить вопрос подачи воды по каналу «Достык» в летние месяцы в объеме 330 млн кубометров. Кроме этого, эксперты сторон посетили водохозяйственные сооружения межгосударственного пользования в бассейнах рек Шу и Талас», - сообщил Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

    По словам министра, с таджикской стороной осуществлена договоренность о пропуске объема воды через водохранилище «Бахри Точик», сброшенного с Токтогула.

    «Также согласованы условия сработки водохранилища «БахриТочик». Данные условия закреплены в городе Душанбе трехсторонним протоколом (Таджикистан, Узбекистан и Казахстан)», - уточнил Сериккали Брекешев.

    Как отметил глава ведомства, по бассейнам рек Шу и Талас в апреле 2022 года с кыргызской стороной были подписаны и утверждены графики подачи воды. В частности, по реке Талас - на 500 млн кубометров, по реке Шу - на 220 млн кубометров.

    «Был согласован прогнозный режим работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ, согласно которому приток в Шардаринское водохранилище ожидался в объеме 3,9 млрд кубометров. По итогам вегетационного периода приток составил 4 млрд кубометров воды», - проинформировал Сериккали Брекешев.


    Фото: АгроИнфо

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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