Вопрос подачи воды по каналу «Достык» удалось решить - глава Минэкологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что вопрос подачи воды по каналу «Достык» удалось решить с кыргызской стороной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр доложил о работе с сопредельными странами по обеспечению дополнительных сбросов воды из водохранилищ верховья.

«С кыргызской стороной в рамках товарообмена и поставок электроэнергии на коммерческой основе удалось решить вопрос подачи воды по каналу «Достык» в летние месяцы в объеме 330 млн кубометров. Кроме этого, эксперты сторон посетили водохозяйственные сооружения межгосударственного пользования в бассейнах рек Шу и Талас», - сообщил Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

По словам министра, с таджикской стороной осуществлена договоренность о пропуске объема воды через водохранилище «Бахри Точик», сброшенного с Токтогула.

«Также согласованы условия сработки водохранилища «БахриТочик». Данные условия закреплены в городе Душанбе трехсторонним протоколом (Таджикистан, Узбекистан и Казахстан)», - уточнил Сериккали Брекешев.

Как отметил глава ведомства, по бассейнам рек Шу и Талас в апреле 2022 года с кыргызской стороной были подписаны и утверждены графики подачи воды. В частности, по реке Талас - на 500 млн кубометров, по реке Шу - на 220 млн кубометров.

«Был согласован прогнозный режим работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ, согласно которому приток в Шардаринское водохранилище ожидался в объеме 3,9 млрд кубометров. По итогам вегетационного периода приток составил 4 млрд кубометров воды», - проинформировал Сериккали Брекешев.





Фото: АгроИнфо