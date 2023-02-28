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    Вопрос по поводу питания в больницах прокомментировала Ажар Гиният

    28 Февраля 2023, 15:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На вопрос по поводу питания в больницах ответила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметили журналисты, казахстанцы пишут о том, что питание в больницах оставляет желать лучшего.

    «Я хочу, чтобы вы понимали, что в больницах питание диетическое. Определенные есть столы в зависимости от заболевания. По приказу Министерства здравоохранения в зависимости от заболевания готовится питание», - сказала Ажар Гиният в кулуарах заседания Правительства.

    «Часто вижу, что в соцсетях жалуются. Мы непосредственно, когда отмечается какая-то медицинская клиника, реагируем со стороны и проверяем. Поэтому нам надо на месте разобраться. Вы должны рассказать о конкретных фактах: или это связано с болезнью пациента, и ему нужно готовить на воде, без сахара, без соли, или это стационар, где пациенту можно и общий стол», - отметила Ажар Гиният.

    Ранее министр заявила о закрытии хиджама-центра в Атырау, где младенцу делали надрезы на лице.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минздрав РК Здравоохранение Ажар Гиният
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