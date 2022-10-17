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      Международная деятельность Казахстана. Внешняя политика

    Вопрос переименования СВМДА будет обсуждаться - Кайрат Сарыбай

    17 Октября 2022, 13:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос переименования СВМДА будет обсуждаться дальше. Об этом сообщил генеральный Секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Кайрат Сарыбай ответил на вопрос, обсуждался ли во время прошедшего в Астане VI саммита СВМДА вопрос по переименованию организации.

    «Ответ уже есть. Если посмотреть председательское заявление, там сказано, что в ходе дискуссии предлагаются различные названия этой организации. Я могу сказать, что одно из государств-членов выдвинуло предложение назвать новую организацию «Организация по взаимодействию и сотрудничеству в Азии» с тем, чтобы сохранить аббревиатуру CICA и OICA. Российская делегация высказала совершенно интересную идею. Поскольку мы очень много говорим о взаимосвязанности, они предложили название «Организация евразийского сотрудничества», - сообщил Кайрат Сарыбай во время пресс-конференции в СЦК.

    По словам генсека СВМДА, государства-члены договорились о том, что вопрос названия будет обсуждаться дальше.

    «Идеал Казахстана – создать такую систему глобальной безопасности, чтобы территория Казахстана могла быть покрыта гарантиями европейской и евроазиатской безопасности, с другой – иметь азиатское измерение безопасности, это СВМДА. Тогда ядро всей глобальной безопасности оказалось бы центре Евразии. Такие были разные идеи обсуждались», - добавил К. Сарыбай.

    Также он высказал свое персональное мнение касательно переименования СВМДА.

    «По мне, можно было бы оставить и действующее название. Потому что оно уже сформировалось, на слуху и узнаваемо. Поэтому, процесс выработки названия ожидает нас впереди», - заключил Кайрат Сарыбай.

    С 12 по 13 октября в Астане состоялся VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Безопасность Международная деятельность РК СВМДА
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