Вопрос на особом контроле – МИД о поисках пропавших в Таиланде казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал о поисках двух казахстанцев, пропавших в «золотом треугольнике» Юго-Восточной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он напомнил, что двое граждан РК попали в трудовое рабство в так называемом «золотом треугольнике» Юго-Восточной Азии. В конце декабря прошлого года они выходили на связь с посольством Казахстана в Таиланде. Родители молодых людей также обратились в МИД РК с просьбой найти их.

«Вопрос на особом контроле у нашего посольства в Таиланде. Консул разговаривал с этими ребятами. Пока они не выходили на связь в этом году, надеемся, что вопрос решится положительно», - сообщил он журналистам в кулуарах заседания Правительства РК.

Айбек Самдияров отметил, что это не первый такой случай. Несколько месяцев назад другая гражданка Казахстана попала в такую же ситуацию. В итоге ее удалось вызволить из трудового рабства.

«Сейчас ситуация непростая, там нужно содействие не только госорганов, но и неправительственных организаций. Там не только граждане Казахстана, а из разных стран. Поэтому вопрос требует комплексного решения», - добавил А.Смадияров.

Вместе с тем он предупредил граждан Казахстана: прежде чем выезжать за рубеж на работу, очень внимательно изучать все контракты.

«Потому что это ваша личная ответственность, которая может выйти вам боком», - заключил он.

Ранее в СМИ сообщалось, что двое молодых людей уехали в Дубай на заработки и пропали без вести. Одним из последних сообщений друзьям оказалась отметка с геолокацией из Мьянмы.



