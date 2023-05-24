Вооруженные силы привлекли к тушению пожаров в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Пожар, возникший из-за возгорания сухой травы в Алтайском крае России, распространился на природный резерват «Семей орманы» в Абайской области. Общая площадь возгорания составила 1500 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

По указанию министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова к противопожарным мероприятиям привлечены более ста офицеров и военнослужащих по контракту регионального командования «Восток», имеющих соответствующую подготовку.

«Задействовано 29 единиц военной автотранспортной и инженерной техники (универсальные дорожные машины и другие противопожарные средства). Разведка района, а также непосредственное тушение огня осуществляется на транспортно-боевом вертолете Ми-17, оснащенном специальной подвесной водосливной системой «Бэмби» вместимостью 3,5 тонны воды.

Личный состав работает на двух очагах лесного пожара. На первом ведутся работы на локализованном участке, на втором, удаленном, создается линия защиты. Военнослужащие на специальной технике валят лес и сооружают земляные валы», - сообщили в пресс-службе министерства.

Старшим команды пожаротушения назначен полковник Ержан Есенбаев – начальник штаба управления тылового обеспечения регионального командования «Восток».

Подразделения Вооруженных сил находятся на постоянной связи с оперативным штабом.

Напомним, сильный лесной пожар тушат в Абайской области. Возгорание началось на территории Алтайского края и перешло на территорию ГЛПР «Семей орманы» 22 мая.

По своей инициативе часть жителей близлежащих населенных пунктов самостоятельно эвакуировались к родственникам.

Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел заседание Оперативного республиканского штаба на базе МЧС по тушению природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области. В Бородулихинском районе Абайской области создали три эвакуационных пункта.

По информации находящегося на месте пожара акима Абайской области Нурлана Уранхаева, ситуация в связи с лесным пожаром находится под контролем.



