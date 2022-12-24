Вооруженное нападение в Париже: три человека погибли

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В пятницу в 10-м округе города Парижа произошла стрельба возле курдского культурного центра, в результате которой погибли три человека, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как заявили французские следователи, подозреваемому 69 лет, и при задержании он не оказал сопротивления полицейским, которые смогли забрать у него оружие. Сам задержанный заявил, что совершил убийства на почве «расизма».

Местной прессе стало известно, что пожилой мужчина работал на транспорте. Рядом с подозреваемым, получившим легкие ранения в лицо, был обнаружен кейс, в котором находились «два или три заряженных магазина, коробка с патронами 45-го калибра, в которой было не менее 25 патронов», добавил этот источник. Используемое оружие – американский армейский «Кольт 45» старого образца.

По данным Курдского демократического совета Франции (CDK-F), убитая женщина, Эмине Кара, была лидером Курдского женского движения во Франции. Двое умерших мужчин – Абдулрахман Кизил, обычный курдский гражданин, часто посещавший ассоциацию и Мир Первер, курдский художник, признанный политическим беженцем.

Как сообщает Euronews представители курдской общины Парижа обвиняют французские власти в бездействии. Вечером местные курды собрались на стихийный митинг в центре Парижа. Между ними и полицией вспыхнули столкновения.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования близким погибших и поблагодарил правоохранителей за «мужество и хладнокровие».

Подозреваемый уже дважды проходил по уголовному делу по статье «покушение на убийство». Год назад его заключили под стражу из-за нападения на палаточный лагерь мигрантов. 12 декабря мужчина был выпущен на свободу, ему запретили носить оружие.

Фото: Euronews.

