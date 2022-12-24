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    Вооруженное нападение в Париже: три человека погибли

    24 Декабря 2022, 19:02

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В пятницу в 10-м округе города Парижа произошла стрельба возле курдского культурного центра, в результате которой погибли три человека, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как заявили французские следователи, подозреваемому 69 лет, и при задержании он не оказал сопротивления полицейским, которые смогли забрать у него оружие. Сам задержанный заявил, что совершил убийства на почве «расизма».

    Местной прессе стало известно, что пожилой мужчина работал на транспорте. Рядом с подозреваемым, получившим легкие ранения в лицо, был обнаружен кейс, в котором находились «два или три заряженных магазина, коробка с патронами 45-го калибра, в которой было не менее 25 патронов», добавил этот источник. Используемое оружие – американский армейский «Кольт 45» старого образца.

    По данным Курдского демократического совета Франции (CDK-F), убитая женщина, Эмине Кара, была лидером Курдского женского движения во Франции. Двое умерших мужчин – Абдулрахман Кизил, обычный курдский гражданин, часто посещавший ассоциацию и Мир Первер, курдский художник, признанный политическим беженцем.

    Как сообщает Euronews представители курдской общины Парижа обвиняют французские власти в бездействии. Вечером местные курды собрались на стихийный митинг в центре Парижа. Между ними и полицией вспыхнули столкновения.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования близким погибших и поблагодарил правоохранителей за «мужество и хладнокровие».

    Подозреваемый уже дважды проходил по уголовному делу по статье «покушение на убийство». Год назад его заключили под стражу из-за нападения на палаточный лагерь мигрантов. 12 декабря мужчина был выпущен на свободу, ему запретили носить оружие.

    Фото: Euronews.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Происшествия Франция
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