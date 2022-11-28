Волонтеры напоили астанчан горячим чаем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня волонтеры городского штаба угостили жителей столицы и сотрудников «Астана тазалық» горячим чаем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Несмотря на холод столичные волонтеры вышли на бесплатную раздачу чая на улицах и остановках города, чтобы согреть граждан в эти морозные дни.

Раздача чая прошла в местах наибольшего скопления людей.

«Также акцию поддержал известный спортсмен, основатель движения street workout Айтым Жакупов», - говорится в публикации пресс-службы в Telegram-канале.

Кадр из видео t.me/s/astana_newss



