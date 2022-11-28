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    Волонтеры напоили астанчан горячим чаем

    28 Ноября 2022, 21:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня волонтеры городского штаба угостили жителей столицы и сотрудников «Астана тазалық» горячим чаем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

    Несмотря на холод столичные волонтеры вышли на бесплатную раздачу чая на улицах и остановках города, чтобы согреть граждан в эти морозные дни.

    Раздача чая прошла в местах наибольшего скопления людей.

    «Также акцию поддержал известный спортсмен, основатель движения street workout Айтым Жакупов», - говорится в публикации пресс-службы в Telegram-канале.

    Кадр из видео t.me/s/astana_newss
    Астана Благотворительность Общество Волонтёрство
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