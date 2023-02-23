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    Военный бюджет увеличили в Казахстане

    23 Февраля 2023, 12:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Военный бюджет Казахстана - в пределах одного процента от ВВП нашего государства. Об этом сообщил заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас имеются соответствующие планы по государственным закупкам вооружения и военной техники. Предпочтение отдается, естественно, отечественному производителю. Приобретение новых образцов вооружения идет. Мы только в конце года приобрели, и нам поставили новые самолеты. Кроме того, системы противовоздушной обороны и другие средства», - сказал Султан Камалетдинов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    Спикер также заявил, что военный бюджет увеличен в этом году.

    «Военный бюджет Министерства обороны рассмотрен Главой государства, и он в пределах одного процента от ВВП нашего государства», - уточнил Султан Камалетдинов.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены усовершенствовать деятельность органов военной полиции.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Армия Бюджет Вооруженные силы
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