Военный атташе Индии посетил Центр миротворческой подготовки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полковник Дирадж Рамананд ознакомился с деятельностью Центра и учебным процессом казахстанских миротворцев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Особое внимание военного атташе Индии было уделено функционированию казахстанско-индийского класса миротворческой подготовки, который в прошлом году был оборудован при содействии индийской стороны.

Напомним, что казахстанские миротворцы участвуют в миссии ООН в Ливане в составе индийского батальона.



