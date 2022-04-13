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    Военный атташе Индии посетил Центр миротворческой подготовки в Алматы

    13 Апреля 2022, 22:08

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полковник Дирадж Рамананд ознакомился с деятельностью Центра и учебным процессом казахстанских миротворцев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Особое внимание военного атташе Индии было уделено функционированию казахстанско-индийского класса миротворческой подготовки, который в прошлом году был оборудован при содействии индийской стороны.

    Напомним, что казахстанские миротворцы участвуют в миссии ООН в Ливане в составе индийского батальона.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ООН Внешняя политика Казахстана Алматы Армия Индия
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