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    Военным срочной службы продлевается срок представления декларации

    17 Сентября 2021, 14:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Декларация об активах и обязательствах при вхождении в систему всеобщего декларирования представляется один раз. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

    Исключения составляют случаи, когда декларация об активах и обязательствах представляется физическим лицом в качестве:

    - кандидата на выборную или государственную должность, либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций;

    - лица, желающего стать крупным участником банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем;

    - супруги (а) вышеуказанных лиц.

    «Также налоговым законодательством предусмотрена дополнительная декларация об активах и обязательствах, представляемая физическим лицом при внесении изменений и (или) дополнений в ранее представленную декларацию об активах и обязательствах физического лица», - дополнили в КГД.

    15 сентября 2021 года закончился срок представления декларации об активах и обязательствах первого этапа всеобщего декларирования.

    Право на продление по декларациям физических лиц предоставляется военнослужащим срочной службы без направления в налоговый орган уведомления о продлении.

    Срок представления деклараций физических лиц военнослужащими продлевается на период времени прохождения срочной службы со дня издания приказа об убытии из местного органа военного управления к месту прохождения воинской службы.

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    Армия Минфин РК Налоги
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