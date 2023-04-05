Военные учения провели в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В рамках выполнения поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева по обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости на полигоне в Жетысуской области одновременно проведены тактическое учение с подразделениями десантно-штурмовых войск Вооруженных сил и межведомственное учение «Бекет-2023» с местными исполнительными органами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

За активной фазой маневров наблюдали министр обороны Руслан Жаксылыков, аким Жетысуской области Бейбит Исабаев, главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов и представители других силовых структур.

В них приняли участие соединения десантно-штурмовых войск, воинские части и подразделения Национальной гвардии, Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Министерства по чрезвычайным ситуациям, правоохранительные и местные исполнительные органы.

Подразделения совершили марш в районы боевого предназначения, отработали вопросы маскировки, повышения живучести войск и пунктов управления. В ходе активной фазы проведены учебные боевые действия по освобождению населенного пункта.

Согласно замыслу учений, военнослужащие Пограничной службы КНБ обнаружили прорыв вооруженными людьми одного из участков границы. Мобильные группы задержали часть условных нарушителей, остальные успели укрыться в ближайшем населенном пункте.

Департамент полиции Министерства внутренних дел организовал эвакуацию мирных жителей в район фильтрационного пункта, развернутого местными исполнительными органами.

После тщательной проверки эвакуированных людей сопроводили в пункт временного содержания, где им была оказана медицинская и психологическая помощь, а также выданы предметы первой необходимости.





Десантно-штурмовые подразделения при поддержке артиллерии, армейской, фронтовой авиации окружили поселок, уничтожив огневые точки и укрепленные пункты противника.

Подразделения Национальной гвардии выполнили задачи по поиску схронов оружия и зачистке поселка.

«Эти учения имеют ряд особенностей. В их числе решение боевых задач во взаимодействии с другими войсками и воинскими формированиями, проверка уровня самодостаточности и автономности воинских частей, а также совершенствование форм и способов ведения боевых действий с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, – отметил начальник штаба – первый заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками Алмас Исабеков. -

Основная цель учений – подготовка к действиям в условиях гибридных угроз, противодействию различным прокси-силам».

В общей сложности в учении приняли участие свыше 2000 военнослужащих и более 1500 единиц вооружения и военной техники, включая армейскую, военно-транспортную, фронтовую авиацию и беспилотные летательные аппараты.

В завершение мероприятия министр обороны Руслан Жаксылыков посетил учебные точки и проверил качество организации полевого пункта управления, технического и тылового обеспечения, защиты личного состава от высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов. Также ему были представлены средства и техника, состоящие на вооружении подразделений РХБ-защиты и десантно-штурмовых войск, продемонстрированы эффективные способы маскировки колонны боевой техники от разведывательных и ударных БПЛА условного противника.

Необходимо отметить, что это первое учение Десантно-штурмовых войск, являющихся резервом Верховного Главнокомандующего. Именно в прошлом году эти войска были определены в качестве самостоятельного рода Вооруженных сил.



