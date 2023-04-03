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    Военные учения «Бекет» пройдут в Жетысуской области

    3 Апреля 2023, 22:44

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В рамках выполнения поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева по обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости, а также усилению межведомственной координации, в стране пройдут учения «Батыл Тойтарыс – 2023». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    5 апреля в Жетысуской области на учебном полигоне «Коктал» состоится активная фаза межведомственного учения «Бекет» и тактического учения с подразделениями десантно-штурмовых войск Вооруженных сил РК, проводимых в рамках первого этапа стратегического командно-штабного учения «Батыл Тойтарыс».

    В ходе учений десантно-штурмовые войска ВС РК во взаимодействии с подразделениями Пограничной службы КНБ, МЧС и Национальной гвардии отработают вопросы ведения боевых действий в горных условиях и в населенном пункте, а также десантирования различными способами.

    Будут апробированы новые подходы в организации применения разноведомственных группировок с учетом опыта современных военных конфликтов.

    В учении принимают участие свыше 2500 военнослужащих и около 900 единиц вооружения и военной техники, включая армейскую, военно-транспортную, фронтовую авиацию и БПЛА.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Учения Армия Минобороны РК
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