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    Военные прокуроры вернули государству земельный участок в Алматы стоимостью 6 млрд тенге

    28 Марта 2023, 13:08

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Данный участок более 7 лет не использовался по назначению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры.

    В 2014 году земельный участок в Медеуском районе Алматы стоимостью свыше 6 млрд тенге, общей площадью 3,8484 га перешел в собственность ТОО «Строительная компания «Достық строй».

    «Данный участок более 7 лет не использовался по назначению, органы военной прокуратуры обратилась с иском о принудительном его изъятии.

    24 ноября прошлого года решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматы исковые требования военной прокуратуры удовлетворены и вступил в законную силу. В настоящее время ведется работа по исполнению судебного акта», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы
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