Военные Казахстана и Узбекистана проведут совместное учение «Hamkorlik-2021»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Совместное казахстанско-узбекское учение пройдет на юге Узбекистана, на окружном полигоне «Термез», с 17 по 24 ноября текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Цель совместных маневров – повышение совместимости и уровня взаимодействия вооруженных сил двух братских государств в ходе решения совместных задач.

От казахстанской стороны в учении примут участие свыше 100 военнослужащих, будет задействовано звено многофункциональных истребителей Су-30СМ, военно-транспортные самолеты С-295, тактические беспилотные летательные аппараты.

В учебно-боевые задачи казахстанских подразделений войдет проведение поисково-разведывательной операции, отработка действий подразделений боевого охранения при уничтожении передовых отрядов противника, отражение наступления и последующая ликвидация незаконных вооруженных формирований, эвакуация с поля боя раненых и вышедшей из строя техники.



