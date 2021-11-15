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    Военные Казахстана и Узбекистана проведут совместное учение «Hamkorlik-2021»

    15 Ноября 2021, 13:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Совместное казахстанско-узбекское учение пройдет на юге Узбекистана, на окружном полигоне «Термез», с 17 по 24 ноября текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Цель совместных маневров – повышение совместимости и уровня взаимодействия вооруженных сил двух братских государств в ходе решения совместных задач.

    От казахстанской стороны в учении примут участие свыше 100 военнослужащих, будет задействовано звено многофункциональных истребителей Су-30СМ, военно-транспортные самолеты С-295, тактические беспилотные летательные аппараты.

    В учебно-боевые задачи казахстанских подразделений войдет проведение поисково-разведывательной операции, отработка действий подразделений боевого охранения при уничтожении передовых отрядов противника, отражение наступления и последующая ликвидация незаконных вооруженных формирований, эвакуация с поля боя раненых и вышедшей из строя техники.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Учения Узбекистан Минобороны РК
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