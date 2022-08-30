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    Военные чемпионы вернулись с конкурса АрМИ из Армении

    30 Августа 2022 04:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из Армении с конкурса Армейских международных игр «Воин мира» возвратилась казахстанская команда. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Конкурс, в котором казахстанские военнослужащие завоевали золотые медали, проходил в городе Дилижан. Команда в составе старших сержантов Дархана Аслана, Бекторе Назашова, Турара Тлегенова и рядового Назиры Альбосыновой в бескомпромиссной борьбе одержала победу над соперниками. Решающим стал заключительный этап «Ратник», где наши воины показали лучшие результаты в военно-прикладных дисциплинах, в военно-медицинском состязании и упражнениях по огневой подготовке. Это позволило казахстанской команде взойти на высшую ступень пьедестала, опередив своих оппонентов из Армении, Беларуси и России.

    Вернулись домой и военные альпинисты, завершив выступление в конкурсе «Эльбрусское кольцо» в горах Кабардино-Балкарии. Участники состязаний преодолевали горную полосу препятствий, поднимались и спускались по крутым склонам, перебирались по навесной переправе, преодолевали горный ручей, а на заключительном этапе совершили восхождение на Эльбрус. Казахстанская команда заняла четвертое место, уступив в равной борьбе соперникам из России, Узбекистана и Китая.

    В столичном аэропорту участников игр встретили друзья и сослуживцы. От руководства Вооруженных сил военнослужащих с успешным выступлением на Армейских международных играх поздравил заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-майор Нурлан Алдияров. Он отметил, что высокие результаты казахстанских воинов являются не только показателем постоянного роста качества боевой учебы в войсках, но и важным фактором повышения авторитета Вооруженных сил Казахстана на международной арене.


    Спорт Армия Армения
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