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    Военнослужащий Нацгвардии стал чемпионом Азии по дзюдо

    30 Апреля 2023, 15:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий столичной воинской части 5573 Национальной гвардии ефрейтор Ержан Еренкайыпов в весовой категории до 60 кг завоевал золотую медаль на Открытом кубке Азии по дзюдо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

    В соревнованиях, которые проходили с 28 по 29 апреля в столице государства Кувейт - Эль-Кувейте принимали участие свыше 150 спортсменов из 27 стран мира.

    «Я благодарю каждого участника Открытого кубка Азии-2023 и хочц выразить искреннюю признательность за их преданность дзюдо. Наша цель - популяризировать дзюдо на мировом уровне. Этот турнир проходил под девизом дружбы, дисциплины и уважения, которые, я верю, сохранятся как добрая традиция и в последующие годы», - сказал президент Федерации дзюдо Кувейта Юсеф Дели Аль-Энези.

    Сборную Казахстана представляли 15 спортсменов, которые выступали в 8 весовых категориях. По итогам соревнований сборная Казахстана в общекомандном зачете по золотым медалям уступила лишь сборной Южной Кореи и заняла вторую строчку рейтинга Открытого кубка Азии - в копилке казахстанских спортсменов оказалось 7 медалей: 2 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых.


    «Я очень рад, что, представляя нашу сборную на мировой арене, мне удалось завоевать золотую медаль. В финале я встретился с туркменским дзюдоистом Довраном Язкылычовым. Получился зрелищный поединок. Хотел бы поблагодарить Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Еркина Ботаканова за предоставленную возможность выступать за сборную Казахстана на данных соревнованиях, а также своих тренеров», - рассказал ефрейтор Ержан Еренкайыпов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Дзюдо
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