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    Военнослужащих-женщин наградили в воинских частях Нацгвардии РК

    4 Марта 2022, 23:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воинских частях Национальной гвардии состоялись мероприятия в честь Международного женского дня – 8 марта. В предпраздничный день особо отличившимся военнослужащим-женщинам были вручены нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

    В Национальной гвардии проходят воинскую службу свыше 1200 женщин. Из них более 200 – проходят службу на офицерских должностях.

    В год 30-летия образования войск правопорядка, как величают Национальную гвардию по-иному, нагрудными знаками «30 лет войскам правопорядка», почетными грамотами, благодарностями и памятными подарками от имени министра внутренних дел и заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией были отмечены не только кто в строю, но и те, кто находятся на заслуженном отдыхе.

    «Наравне с мужчинами вы сегодня выполняете весьма сложную и ответственную задачу во благо безопасности нашей Родины, создаете уют и здоровую атмосферу в воинских коллективах. За это вам огромное спасибо! В эти прекрасные весенние дни желаю вам крепкого здоровья, красоты, счастья, радости! Всегда украшайте нашу жизнь, дарите тепло, доброту и свет в наши сердца, и за это мы всегда будем вас уважать, любить, ценить», – отметил в своем выступлении заместитель министра внутренних дел РК - главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Армия МВД РК Нацгвардия Вооруженные силы Поздравления
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