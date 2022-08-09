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    • Военнослужащих Нацгвардии и погранвойск подключили к поиску девочки в Костанайской области

    9 Августа 2022 09:10

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Костанайской области для координации поисков просит гражданских лиц обращаться в оперативный штаб при акимате поселка Жамбыл, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В полиции сообщили, что поисковые мероприятия пропавшей девочки продолжаются. Они шли всю ночь.

    «Применялся тепловизор. Обследовано два кукурузных поля площадью 33 га и 10 га, а также два картофельных поля. Сегодня к поисковым мероприятиям подключены военнослужащие Национальной гвардии и пограничные войска. С рассветом продолжается облет территории, зона поиска составляет более 100 га», - прокомментировали в ведомстве.

    Также в областном департаменте полиции отметили необходимость координации действий гражданских лиц, которые участвуют в поисках.

    «Просим все действия согласовывать через оперативный штаб, который находится в акимате поселка Жамбыл. Телефон для координации 8 775 105 91 72», - сообщили в полиции.

    Ранее сообщалось, что к поискам пропавшей пятилетней девочки из поселка Жамбыл подключились свыше 500 полицейских, волонтеры и неравнодушные граждане. Также к поисковым работам был подключен вертолет.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    #Костанайская область #Происшествия #Общество
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