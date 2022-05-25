Военнослужащие возложили цветы к памятнику на родине Сагадата Нурмагамбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных силах прошли памятные мероприятия, посвященные 98-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза, Халық Каһарманы №1, первого министра обороны независимого Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В городе Акколе, на родине легендарного военачальника, в памятном мероприятии приняли участие ветеран Вооруженных сил Халық Каһарманы генерал-лейтенант в отставке Бахытжан Ертаев, заместитель начальника Генерального штаба – начальник департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев, аким района Юрий Курушин, а также внук героя – подполковник запаса Келден Нурмагамбетов. Почтить память казахстанского полководца прибыли военнослужащие и ветераны Вооруженных сил, воспитанники военного колледжа, республиканского военно-патриотического движения и специализированных классов «Жас сарбаз», представители общественности и местных исполнительных органов.

«Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов навсегда останется в нашей памяти как пример патриотизма, профессионализма, верности воинскому долгу. Он внес неоценимый вклад в становление Вооруженных сил страны, как гаранта независимости и безопасности Казахстана. Имя генерала армии Сагадата Кожахметовича Нурмагамбетова вписано золотыми буквами в историю независимого Казахстана», – сказал генерал-майор Серик Бурамбаев.

В завершение мероприятия на площади в городе Акколе состоялся концерт Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил.

Возложение цветов к памятникам прославленному соотечественнику также прошло в ряде гарнизонов, в том числе в учебных заведениях, носящих его имя, - Военном институте Сухопутных войск в Алматы и столичном Военном колледже, а также в парке «Сағадат саябағы» в Гвардейском гарнизоне.







