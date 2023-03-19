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    Военнослужащие Нацгвардии первыми проголосовали в Акмолинской области

    19 Марта 2023, 11:30

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На проходящих в стране выборах депутатов Мажилиса и маслихата в Акмолинской области одними из первых свой голос отдали военнослужащие Нацгвардии. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в пресс-службе Регионального командования «Орталық» Национальной гвардии РК.

    Так, личный состав воинских частей 5510 города Кокшетау и 3571 города Степногорска регионального командования «Орталык» Национальной гвардии РК отправился на избирательные участки с самого раннего утра - с 06:00, чтобы отдать свой голос за будущее Казахстана.

    Среди проголосовавших и уроженец Костанайской области, проходящий срочную службу в батальоне оперативного назначения воинской части 5510 в Кокшетау, рядовой Владислав Вебер.

    «Сегодня я впервые участвую на выборах. Для нас как защитников данное мероприятие очень важно, ведь мы голосуем за будущее нашей страны», - отметил В. Вебер.

    Как добавили в ведомстве, всего Региональное командование «Орталық» обеспечило 13 участков в СКО, Акмолинской, Карагандинской, Костанайских областях для голосования. На них могли проголосовать не только военнослужащие срочной службы, но офицеры и сержанты.

    Напомним, в Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек. Ранее в ЦИК сообщали о том, что наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено в Туркестанской области, наименьшее 138 277 - в Улытауской области.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Выборы Нацгвардия Выборы в Мажилис
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