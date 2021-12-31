Военнослужащие Казахстана в год 30-летия Независимости приняли участие в более 84 тысячах учений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В год 30-летия Независимости проводилась системная работа по поддержанию постоянной боевой готовности армии, повышению боевой выучки войск, социальному обеспечению военнослужащих и поддержанию высокого морально-боевого духа личного состава, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Разработаны необходимые стратегические и программные документы в области обеспечения военной безопасности: раздел «Укрепление обороноспособности страны» Стратегии национальной безопасности на 2021-2025 годы, комплект документов нового Плана обороны страны, новая Концепция строительства и развития Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований до 2030 года.

Под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами проведено стратегическое командно-штабное военное учение.

Приоритетным направлением деятельности военного ведомства является обеспечение безопасного хранения боеприпасов. Главой государства утвержден национальный проект «Безопасная страна». Законодательно урегулированы отношения, связанные с запретными зонами и районами.

В рамках планового переоснащения войск возросла доля нового и модернизированного вооружения и военной техники.

В целях обеспечения безопасности здоровья личного состава проведена вакцинация от коронавируса и начата ревакцинация.

Под девизом «Ұлы дала әскері – Тәуелсіздік тірегі» военнослужащие приняли участие в 84,5 тыс. учений и боевых стрельб, совершили около 17,5 тыс. парашютных прыжков, выполнили 762 летные смены, 150 выходов в море, более 1 200 полевых выходов.

Организована комплексная проверка Сил специальных операций «Алтын жебе».

В 2021 году подразделения казахстанской армии участвовали в совместном оперативно-тактическом учении «Калкан», комплексном учении «Бекет», оперативно-стратегическом учении «Отпантау».

В международном формате казахстанские военнослужащие были задействованы в учениях на площадках ОДКБ, ШОС, НАТО и в двустороннем сегменте – с Китаем, Пакистаном, Россией, Узбекистаном и рядом других государств.

В крайне сложных условиях военными осуществлена операция по эвакуации наших граждан из Кабула.

Успешно выступили казахстанские военнослужащие на Армейских международных играх.

Продолжается участие казахстанского контингента в миротворческой миссии ООН в Ливане и военных наблюдателей – в Западной Сахаре.

В числе главных приоритетов государства остается социальная защита военнослужащих. По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 2021 года должностные оклады увеличены на 35 %. Поэтапное повышение предусмотрено до 2023 года.

В рамках законотворческой деятельности внесены изменения и дополнения в нормативные правовые акты, касающиеся службы в резерве, жилищного обеспечения военнослужащих, материально-технического оснащения и других актуальных вопросов.

В 2021 году армейские спортсмены выступили более чем в 110 значимых международных и республиканских спортивных соревнованиях, где завоевали 179 золотых, 99 серебряных и 89 бронзовых медалей.

Наступающий 2022 год ознаменован 30-летием образования Вооруженных Сил Республики Казахстан. Боевое состязание в казахстанской армии пройдет под девизом «Қарулы Күштердің 30 жылдығына – біздің ерен еңбегіміз!».