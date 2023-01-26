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    Военнослужащего КНБ наградили за спасение детей при пожаре в Акмолинской области

    26 Января 2023, 09:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Военнослужащего Комитета Национальной безопасности РК младшего сержанта Адильхана Казыбая наградили за спасение детей при пожаре в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    25 января в Центральном аппарате Комитета национальной безопасности РК, с участием руководства департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, состоялась церемония награждения военнослужащего Адильхана Казыбая.

    «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении детей на пожаре, приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Ю. Ильина Адильхан Казыбай награжден медалью «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін», а также ценным подарком от имени председателя КНБ Е. Сагимбаева», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    22 января Адильхан Казыбай, рискуя собственной жизнью, спас двоих детей из горящего частного дома в поселке Сарыколь Целиноградского района Акмолинской области.


    Фото: пресс-служба КНБ РК

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Акмолинская область Видео Регионы КНБ Пожар
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