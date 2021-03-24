Военное положение отменили в Армении

ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – Действовавший с сентября 2020 года режим военного положения отменили в Армении. С соответствующей инициативой выступила парламентская оппозиция, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Национальное собрание Армении на заседании 24 марта приняло проект решения об отмене военного положения в стране. С инициативой выступили оппозиционные парламентские фракции «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения». Правящая фракция «Мой шаг» инициативу поддержала. Таким образом, действовавший в стране с сентября 2020 года режим военного положения отменен.

Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян в ходе обсуждения проекта об отмене военного положения предложил проголосовать за проект с учетом политических договоренности о проведении внеочередных парламентских выборов.

Ранее Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что 20 июня с.г. в стране пройдут внеочередные парламентские выборы. Заявлению предшествовала серия переговоров с Президентом Армении А. Саркисяном и лидерами парламентских оппозиционных фракций о вариантах преодоления внутриполитической напряженности.

Напомним, военное положение в Армении было объявлено 27 сентября 2020 года в связи с эскалацией ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта.