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    Военное положение отменили в Армении

    24 Марта 2021, 16:01

    ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – Действовавший с сентября 2020 года режим военного положения отменили в Армении. С соответствующей инициативой выступила парламентская оппозиция, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Национальное собрание Армении на заседании 24 марта приняло проект решения об отмене военного положения в стране. С инициативой выступили оппозиционные парламентские фракции «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения». Правящая фракция «Мой шаг» инициативу поддержала. Таким образом, действовавший в стране с сентября 2020 года режим военного положения отменен.

    Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян в ходе обсуждения проекта об отмене военного положения предложил проголосовать за проект с учетом политических договоренности о проведении внеочередных парламентских выборов.

    Ранее Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что 20 июня с.г. в стране пройдут внеочередные парламентские выборы. Заявлению предшествовала серия переговоров с Президентом Армении А. Саркисяном и лидерами парламентских оппозиционных фракций о вариантах преодоления внутриполитической напряженности.

    Напомним, военное положение в Армении было объявлено 27 сентября 2020 года в связи с эскалацией ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

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