Военно-транспортные самолеты совершили посадку на автотрассу «Жанаозен-Бейнеу»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках комплексного межведомственного стратегического командно-штабного учения «Батыл Тойтарыс – 2022» организована переброска войск в Мангистаускую область военно-транспортной авиацией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Два самолета С-295 Военно-воздушных сил с военнослужащими специальных подразделений на борту совершили посадку на аэродромный участок автомобильной дороги «Жанаозен-Бейнеу».

После приземления личный состав на боевой технике направился к местам выполнения учебно-боевых задач.

Такое использование дорожной инфраструктуры в качестве запасных аэродромов позволяет обеспечить мобильность Вооруженных сил и задействовать военную авиацию на удалении от специально оборудованных взлетно-посадочных полос.