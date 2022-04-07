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    Военно-транспортные самолеты совершили посадку на автотрассу «Жанаозен-Бейнеу»

    7 Апреля 2022, 20:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках комплексного межведомственного стратегического командно-штабного учения «Батыл Тойтарыс – 2022» организована переброска войск в Мангистаускую область военно-транспортной авиацией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Два самолета С-295 Военно-воздушных сил с военнослужащими специальных подразделений на борту совершили посадку на аэродромный участок автомобильной дороги «Жанаозен-Бейнеу».

    После приземления личный состав на боевой технике направился к местам выполнения учебно-боевых задач.

    Такое использование дорожной инфраструктуры в качестве запасных аэродромов позволяет обеспечить мобильность Вооруженных сил и задействовать военную авиацию на удалении от специально оборудованных взлетно-посадочных полос.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Видео Мангистауская область Минобороны РК Вооруженные силы Авиация
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