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    Военно-полевые сборы со стрельбами организовали для школьников в Алматы

    29 Марта 2023, 17:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Учащиеся классов «Жас Сарбаз» общеобразовательной школы № 95, воспитанники военно-патриотических клубов «Киров» и имени полковника Бориса Керимбаева приняли участие в военно-полевых сборах в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Мероприятия прошли на полигоне «Айтей» под руководством вице-президента Федерации практической стрельбы Алматинской области Анатолия Бычкова. В них участвовали школьники в возрасте от 12 до 17 лет.

    «Такие сборы для воспитанников движения «Жас сарбаз» состоялись впервые, думаю, их необходимо перевести на системную основу», – поделился планами военный руководитель классов «Жас сарбаз» общеобразовательной школы № 95 г. Алматы Бакытжан Перимбет.


    На сборах школьники 12–13 лет стреляли из карабина пистолетного калибра на расстоянии 20 метров. Подростки 14 лет и старше – из автомата Калашникова на 50 метров.

    Жассарбазовцам также показали несколько видов стрелкового оружия концерна «Калашников»: карабин пистолетного калибра ВПО-285, карабины АР-15 и «Сайга 04». Ознакомились они и с устройством легендарной снайперской винтовки Мосина. С ней в руках в годы Великой Отечественной войны воевала Герой Советского Союза Алия Молдагулова.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Армия Вооруженные силы
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