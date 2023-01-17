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    Военно-полевые кухни и пункты обогрева развернули в Узбекистане

    17 Января 2023, 22:19

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане на фоне продолжающихся морозов и серьезных проблем в работе коммунальных систем в столице и регионах республики развернули военно-полевые кухни и пункты обогрева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РУ.

    Работа военно-полевых кухонь с раздачей населению горячей еды и чая налажена во всех 11 районах Ташкента. Аналогичные пункты питания и досуга для населения военные развернули и в других регионах Узбекистана. Их работа уже началась в Ташкентской, Наманганской и Ферганской областях.

    «В созданных совместно с городскими и районными хокимиятами военно-полевых кухнях горожан угощают горячим чаем и едой. Для полезного проведения времени для них организована выдача книг, шахматные и шашечные игры», - сообщают в пресс-службе Минобороны.

    По данным Узгидромета, с 11 января на всей территории республики установилась аномально холодная погода, ночью температура опускалась до 19-20 градусов, а днем - до 17 градусов. В этой связи во всех населенных пунктах в разы увеличилось потребление электроэнергии и газа, что стало причиной массовых отключений электроэнергии, понижения давления газа в домах и отключения теплоснабжения.

    Ранее сообщалось, что 16 января в ходе расширенного совещания по вопросам обеспечения энергоресурсами глава Узбекистана уволил ряд высокопоставленных чиновников за плохую подготовку к зиме.


    Фото: mudofaa.uz

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Мировые новости
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