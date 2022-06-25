Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Военно-музыкальный фестиваль «Әскери керней» завершился концертом в Нур-Султане

    25 Июня 2022, 18:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На летней сцене Амфитеатра на набережной реки Есиль прошла финальная часть мероприятия – плац-концерт фестиваля «Әскери керней» на приз заместителя министра внутренних дел РК – главнокомандующего Национальной гвардией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

    Фестиваль проводится ежегодно в честь празднования Дня казахстанской полиции и уже в девятый раз радует жителей и гостей столицы. Главной его целью является поднятие духа, пропаганда военной музыки и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

    Помимо военных оркестров Национальной гвардии, в нем приняли участие духовой оркестр и Рота Почетного караула Службы государственной охраны вместе с Президентским оркестром, сводный оркестр Пограничной службы Комитета национальной безопасности и Центральный оркестр Министерства обороны Республики Казахстан.

    В ходе плац-концерта музыкальные коллективы показали высокое мастерство в исполнении духовой музыки, произведений мировой классики и героико-патриотической музыки соотечественников.

    Также в рамках проведения фестиваля был проведен смотр-конкурс среди военных оркестров Национальной гвардии Казахстана. По итогам которого третье место занял оркестр Академии Национальной гвардии (г. Петропавловск). Второе место заняли сводные оркестры регионального командования «Оңтүстік» (г. Алматы) и «Батыс» (г. Уральск). Почетного первого места удостоился сводный оркестр регионального командования «Шығыс» (г. Усть-Каменогорск). Обладателем Гран-при смотра-конкурса военных оркестров Әскери керней» стал сводный оркестр регионального командования «Орталық» (г. Караганда).

    «От имени главного командования Национальной гвардии и от себя лично выражаю Всем военным дирижерам и музыкантам огромную признательность за участие в конкурсе. Особую благодарность выражаю акиму города Нур-Султана за оказанную поддержку в организации мероприятия. Благодаря этому в течение трех дней лучшие военные оркестры Казахстана на культурных площадках столицы демонстрировали свое музыкальное мастерство. Желаю всем творческим коллективам крепкого здоровья, достижения новых высот в творческой деятельности, а также больших успехов в нелегкой ратной службе на благо процветания нашей страны», - сказал заместитель министра внутренних дел РК – главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Еркин Ботаканов.

    Ежегодно фестиваль военных оркестров является знаковым культурным событием и оставляет яркие впечатления у жителей и гостей Нур-Султана. Оно органично сочетает военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парад-дефиле, плац-концерт и показательные выступления военнослужащих с оружием.

    В Казахстане фестиваль среди военных оркестров проводится по инициативе Национальной гвардии РК уже девятый год. За это время в нем приняли участие ведущие коллективы не только нашей страны, но и Китая, России и других государств.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Культура МВД РК Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Оперу «Итальянка в Алжире» впервые представят в Казахстане
    Артисты и дирижеры из 12 стран примут участие в фестивале «Опералия» в Астане
    Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
    Глава государства поддержал возвращение звания «Народный писатель Казахстана»
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи